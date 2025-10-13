Mercato PSG : Luis Campos prépare un sale tour au LOSC !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos veut attirer une pépite du LOSC pour le mercato estival de 2026.

Mercato PSG : Luis Campos vise un super crack du LOSC !

Le PSG continue de tout broyer sur son chemin. Malgré une infirmerie bien remplie, les hommes de Luis Enrique tiennent bon. Leaders en Ligue 1, parfaits en Ligue des champions, ils avancent sans trembler. En coulisse, le directeur sportif du club, Luis Campos, lui, pense à l’avenir. L’une de ses priorités l’été prochain serait d’acter les départs de certains joueurs et de miser sur la jeunesse.

Selon PSG Inside Actus, le club parisien aurait coché le nom d’Ayyoub Bouaddi, jeune milieu du LOSC, en vue du mercato estival 2026. Le jeune crack de 18 ans, brille déjà à Lille. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il sera dans une situation favorable à un transfert dès l’été prochain. Le LOSC pourrait ouvrir la porte pour ne pas le voir partir libre. Le joueur n’a pas encore décidé de prolonger son bail. Mais la concurrence est rude.

Paris n’est pas seul sur le coup. La Juventus et Manchester United surveillent aussi de près le natif de Senlis, déjà apparu à neuf reprises cette saison toutes compétitions confondues. Luis Campos devra convaincre les dirigeants lillois pour réussir ce coup.