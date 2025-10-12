Mercato PSG : Campos prépare un départ surprenant cet hiver

En quête de temps de jeu et d’un statut différent, un défenseur aurait demandé à quitter le PSG cet été. Une demande validée par Luis Campos, qui serait désormais en train de lui chercher un point de chute pour le prochain marché des transferts de l’hiver.

Mercato : Galatasaray veut récupérer un défenseur du PSG

Annoncé dans le viseur de Galatasaray en fin de mercato estival, Lucas Beraldo pourrait finalement quitter les rangs du Paris Saint-Germain dès cet hiver, le club étant désormais ouvert à un prêt avec option d’achat pour son défenseur central de 21 ans. Formé à Sao Paulo et protégé de la légende Alex de Souza, le jeune international brésilien s’est fait une place à Paris depuis janvier 2024.

Aux côtés de son compatriote Marquinhos, le natif de Piracicaba a déjà remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe de l’UEFA, deux Ligue 1, deux Coupes de France et deux Trophées des Champions. Un palmarès impressionnant pour son âge. Mais l’histoire pourrait s’arrêter là pour l’ancien défenseur de Sao Paulo. En effet, selon Fanatik, déjà ciblé l’été dernier, Lucas Beraldo serait toujours dans le viseur de Galatasaray.

À l’époque, aucun accord n’avait été trouvé avec le Paris SG sur le montant du transfert, mais le club turc ne lâche rien. La publication turque assure ainsi qu’une nouvelle offre officielle serait en préparation, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. « Galatasaray, qui envisage d’ajouter un défenseur central lors du mercato hivernal, souhaite prêter Lucas Beraldo du PSG avec une option d’achat », le journal sportif.

Une rumeur de transfert surprenante alors que le joueur a pourtant montré de belles choses sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, un départ de Beraldo ne serait pas vraiment une surprise, puisque le joueur a déjà manifesté son souhait d’être titulaire lors des grands rendez-vous du PSG. Avec la Coupe du Monde 2026, qui s’annonce à grand pas, le Brésilien veut plus de temps de jeu pour avoir sa chance d’être retenu par Carlo Ancelotti dans le groupe de la sélection auriverde.