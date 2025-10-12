PSG : L’agent de Gilberto Mora lâche une bombe sur son prix

Toujours à l’affût pour les jeunes talents prometteurs, le PSG est à la lutte avec d’autres cadors européens comme le Real Madrid et le FC Barcelone pour Gilberto Mora. Mais pour signer le phénomène de Tijuana, il faudra mettre la main à la poche.

Mercato PSG : Gilberto Mora, c’est plus de 15M€ !

À seulement 16 ans, Gilberto Mora impressionne sous les couleurs de Tijuana. Déjà international, le jeune milieu de terrain est considéré comme l’un des plus grands talents du football mexicain depuis de longues années. Toujours très attentif au marché des jeunes talents depuis l’avènement de Luis Campos, le Paris Saint-Germain fait partie des sérieux prétendants de Mora.

Mais il faudra mettre la main à la poche dans ce dossier, puisque Rafaela Pimenta, l’agent du phénomène offensif, a dernièrement affirmé publiquement que son client risque de valoir un montant beaucoup plus élevé que les 15 millions d’euros évoqués par les récentes rumeurs.

À voir

PSG : Luis Enrique, le danger qui le guette

Lisez aussi : Mercato PSG : Gilberto Mora, Campos reçoit une réponse cash

« Une seule jambe de Gilberto Mora vaut 15 millions d’euros », a confié Rafaela Pimenta lors d’une interview accordée à TUDN. D’ailleurs, le FC Barcelone aurait fait une entrée fracassante dans la course pour la signature du natif de Tuxtla Gutiérrez.

Le Barça propose 20M€ pour Gilberto Mora

Comparé à Lamine Yamal pour son ascension fulgurante, Gilberto Mora est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga MX à seulement 15 ans et 322 jours. Il est déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mexicain. Tout logiquement, les plus grands clubs européens sont positionnés pour le recruter dès l’ouverture du prochain mercato hivernal, avant de le laisser atteindre la majorité dans son club formateur.

Outre le Paris SG, le Barça et le Real Madrid suivent également de près sa progression, mais le jeune homme aurait déjà le cœur tourné vers le maillot blanc des Merengues. « Il a un rêve, et c’est de jouer pour le Real Madrid », a notamment déclaré Ignacio Ruvalcaba, directeur du centre de formation des Xolos, au micro de la chaîne ESPN.

À voir

Mercato OM : Medhi Benatia signe un grand joueur à Marseille

Lisez aussi : PSG Mercato : Campos fixé sur le tarif pour Gilberto Mora !

Pendant ce temps, Mora reste concentré sur le Mexique et ses apparitions avec l’équipe nationale U20, conscient que son développement est encore en cours. Déterminé à griller la concurrence dans ce dossier, le FC Barcelone serait en train de préparer une offre de 20 millions d’euros pour récupérer Mora, à en croire le site Fichajes. Une somme non négligeable pour les Blaugrana, toujours en difficulté sur le plan financier. De quoi convaincre le club de Gilberto Mora ? Le Paris Saint-Germain est prévenu !