INFO Mercato : Pablo Longoria acte un départ majeur à l’OM !

Recruté dans l’urgence il y a un an pour compenser la grave blessure de Faris Moumbagna, un attaquant n’est plus le bienvenu à l’OM. Pablo Longoria souhaite notamment le voir partir lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Longoria « priorise le départ de Neal Maupay »

Recruté définitivement en provenance d’Everton cet été après la levée de son option d’achat de 4 millions d’euros, Neal Maupay est désormais poussé vers la sortie par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. En août 2024, le club olympien faisait venir l’ancien attaquant de l’OGC Nice en urgence après la blessure de Faris Moumbagna.

À l’époque, Maupay avait signé pour être la doublure d’Elye Wahi, mais il s’est rapidement imposé comme un titulaire avant de retrouver le banc des remplaçants en janvier avec la signature d’Amine Gouiri. Et la situation du Français de 29 ans s’est aggravé avec l’éclosion de Robinio Vaz et l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang.

Quatrième avant-centre dans la hiérarchie, le natif de Versailles est prié de se trouver un nouveau point de chute. En effet, d’après les renseignements du site Média Foot, Pablo Longoria, le président de l’OM, ferait du départ de Neal Maupay une priorité absolue pour le prochain mercato hivernal.

« Du côté des dirigeants marseillais, on apprécie beaucoup Neal Maupay pour son état d’esprit travailleur, sa polyvalence et sa joie de vivre. Sa forte personnalité plaît aux supporters comme à ses coéquipiers. Pour autant, son salaire d’environ 2,2 millions d’euros reste un luxe pour l’OM, qui aimerait pouvoir utiliser cet argent pour un autre profil sur la deuxième partie de saison… Selon les infos de Média Foot, le club priorise ainsi le départ de Neal Maupay, relégué à la 4e place dans la hiérarchie offensive de Roberto De Zerbi derrière Gouiri, Aubam et Vaz », révèle le média sportif.

Et pour cause, la publication sportive explique que le salaire du joueur, estimé à environ 2,2 millions d’euros par an, est jugé trop important aux yeux des dirigeants marseillais. Surtout pour un joueur qui n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi depuis le début de la saison. Reste à voir où débarquera Neal Maupay dans la seconde moitié de saison.