FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe avant le RC Lens !

Le RC Lens devra composer sans son meneur de jeu pour le choc face au FC Nantes. C’est une très bonne nouvelle pour les Canaris qui sont aux abois en Ligue 1.

FC Nantes : Adrien Thomasson ne viendra pas à la Beaujoire

Bonne nouvelle pour le FC Nantes. Contre le Racing Club de Lens, les Canaris ne verront pas Adrien Thomasson. Le milieu lensois, ancien de la maison nantaise (2015-2018), sera suspendu samedi 6 décembre, à la Beaujoire. Une suspension automatique, liée à cinq avertissements reçus depuis le début du championnat. Et ce dernier carton, pris lors de la 13e journée, a scellé son forfait.

C’est une absence qui tombe bien pour des Nantais barragistes, sous pression et en quête de points. L’équipe de Luis Castro n’arrive pas à remporter une nouvelle victoire depuis plusieurs journées. Une défaite face aux Sang et Or va les pousser dans la zone rouge. Actuellement, les Jaunes et Verts sont 16e au classement. Adrien Thomasson pourrait les enfoncer, mais il ne sera pas là.

À voir

OL : Fonseca récupère un taulier pour la Ligue Europa

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Luis Castro

Milieu clé dans le dispositif de Pierre Sage, Thomasson montre de très belles qualités cette saison. Capitaine et maître à jouer de l’équipe lensoise, il est même le meilleur passeur du championnat : cinq offrandes, autant qu’Aubameyang (OM) et Vitinha (PSG). Il a inscrit un but contre Brest lors de la 3ᵉ journée du championnat.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Ibrahima ?

FC Nantes : La décision tombe pour Awaziem et Mostafa Mohamed

À voir

INFO Mercato : C’est terminé pour Franck Haise à l’OGC Nice

FC Nantes : Double coup dur avant le RC Lens !