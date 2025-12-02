INFO Mercato : C’est terminé pour Franck Haise à l’OGC Nice

Particulièrement touché par la crise, qui secoue l’OGC Nice en ce moment, Franck Haise a décidé de quitter son poste d’entraîneur des Aiglons. Son successeur est déjà trouvé.

Mercato OGC Nice : Franck Haise va annoncer son départ mercredi

Les graves incidents survenus au centre d’entraînement au retour de la défaite face au FC Lorient (3-1) entre supporters et joueurs de l’OGC Nice, dimanche, ont été la goutte de trop pour Franck Haise. Après mûre réflexion, l’ancien entraîneur du RC Lens a décidé de quitter son poste à Nice. D’après les informations de RMC Sport, le tacticien de 54 ans aurait trouvé un accord à l’amiable avec sa direction et devrait faire ses adieux devant la presse ce mercredi.

Alors qu’ils avaient repoussé cette solution après le revers face à l’Olympique de Marseille (1-5) le 21 novembre dernier, les dirigeants niçois auraient cette fois-ci accepté la proposition de Franck Haise, sous contrat jusqu’en juin 2029, d’une séparation à l’amiable. Un accord financier devrait rapidement être également trouvé entre les deux parties. D’ailleurs, une solution interne aurait été trouvée pour sa succession dans un premier temps.

Julien Sablé remplace provisoirement Franck Haise

Comme indiqué par RMC Sport, Franck Haise, qui avait proposé à ses dirigeants de servir de « fusible » la semaine passée sans renoncer à ses indemnités de licenciement serait cette fois prêt à s’asseoir dessus, alors qu’il lui reste encore trois ans et demi de contrat.

Le média métropolitain explique que le successeur de Francesco Farioli aurait pris conscience de la gravité de la situation après les récents événements. Julien Sablé, titulaire du BEPF depuis 2020 et actuel directeur du centre de formation, devrait assurer l’intérim. Joueur du Gym entre 2009 et 2012, Sabié y est revenu dix ans plus tard pour prendre en charge l’équipe réserve. Il a été également adjoint de Didier Digard à Nice. Il avait déjà assuré cette mission à l’ASSE en 2017-2018.

