PSG : Chevalier reçoit une terrible nouvelle avant Flamengo

Avant le choc de mercredi soir, à Doha, en finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, le gardien de but du PSG, Lucas Chevalier, a reçu une mauvaise nouvelle depuis le Qatar.

D’après les informations relayées ce lundi soir par le journal L’Équipe, il n’y a plus de hiérarchie entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov au Paris Saint-Germain. Alors que le premier cité, arrivé l’été passé en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros, avait joué toutes les rencontres depuis le début de saison, sauf les trois derniers matchs, le quotidien sportif explique que Renato Marin pourrait même démarrer en Coupe de France face à Vendée Fontenay pour les 32e journées de finale.

En l’absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a profité de l’occasion pour se mettre en lumière. Face au FC Metz lors de la 16e journée de la Ligue 1, samedi passé, l’international russe a été titulaire alors que Chevalier était déjà de retour dans le groupe. Convaincus par les prestations de l’ancien portier de Krasnodar, Luis Enrique et le staff parisien auraient affirmé que la hiérarchie ne serait plus clairement définie entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov.

Invité à clarifier la situation entre ses deux joueurs par le quotidien sportif, le Paris Saint-Germain aurait assuré que désormais pour le poste de gardien de but, « le meilleur jouerait à chaque match. » La finale de la Coupe Intercontinentale, qui aura lieu ce mercredi, pourrait donner la tendance pour la suite de la saison puisque Luis Enrique aura à trancher entre Chevalier et Safonov.

Pour le gardien numéro 2 de l’équipe de France, cette décision du Paris SG tombe au mauvais moment puisque ses performances sont sévèrement critiquées depuis quelques semaines. Tandis que Safonov a marqué les esprits lors de ses trois titularisations consécutives. Reste à savoir s’il va enchaîner avec une quatrième titularisation consécutive sous les couleurs du PSG cette saison.

