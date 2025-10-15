Mercato PSG : Campos prêt à frapper pour un crack anglais !

Avec des finances au vert, Nasser Al-Khelaïfi continue de rêver grand pour le PSG. Le club de la capitale serait notamment sur les traces d’un attaquant anglais en vue du prochain mercato estival.

La grosse annonce d’Al-Khelaïfi sur les finances du PSG

À l’occasion d’un discours prononcé à l’Association des Clubs Européens, Nasser Al-Khelaïfi a fait une grosse annonce sur les finances du Paris Saint-Germain. Le patron du club de la capitale française a notamment rappelé l’objectif financier de la saison dernière.

« Nous visions un chiffre d’affaires d’environ 800 millions d’euros pour la saison 2024-2025 », a déclaré Al-Khelaïfi, qui assure que « grâce à notre victoire en Ligue des champions, nous dépasserons largement ce cap et établirons un nouveau record pour la sixième saison consécutive. »

Avec de tels moyens, les Champions d’Europe en titre souhaitent renforcer davantage l’effectif de Luis Enrique, surtout dans le secteur offensif. Avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le PSG veut frapper un gros coup en attaque et un crack de Premier League.

Le Paris SG en pince toujours pour Morgan Rogers

D’après les renseignements de TBR Football, des discussions sont en cours entre les dirigeants d’Aston Villa et les représentants de Morgan Rogers pour une prolongation de contrat. Lié aux Villans jusqu’en juin 2030, le joueur de 23 ans fait partie des plus bas salaires du vestiaire et sa direction craint qu’un cador européen ne profite de cette situation pour lui offrir un pont d’or.

Les pensionnaires de Villa Park veulent donc lui offrir un nouveau contrat majeur, au niveau des plus gros salaires de l’équipe, comme Emiliano Martinez, Ollie Watkins ou Youri Tielemans. Révélé depuis son arrivée il y a près de deux ans, Morgan Rogers est désormais l’un des talents offensifs les plus prometteurs de Premier League.

Sa progression fulgurante, confirmée avec son premier but en sélection anglaise contre le Pays de Galles, attire de nombreux géants européens. D’après Fichajes, le Paris Saint-Germain est à la lutte avec Chelsea, Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich suivent de très près l’évolution de ce dossier.

Actuellement évalué à 55 millions d’euros par Transfermarkt, l’avant-centre formé à Manchester City pourrait ainsi être l’un des gros tubes du prochain mercato estival, surtout s’il réalise une bonne Coupe du Monde 2026 avec l’Angleterre, ce qui ne ferait qu’augmenter sa valeur. Valorisé à 90 millions d’euros par sa direction, Morgan Rogers réalise pour le moment une saison à 2 passes décisives en 10 apparitions avec Aston Villa.