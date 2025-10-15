INFO Mercato : Un transfert colossal se prépare à l’OL !

Auteur d’un excellent début de saison, l’OL pourrait perdre l’un de ses meilleurs joueurs dans les mois à venir. Le clan du principal concerné serait déjà à l’oeuvre dans ce sens.

Mercato : Un crack de l’OL affole l’Europe

Fortement pressenti sur le départ l’été passé, Malick Fofana est finalement resté à l’OL. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le milieu offensif de 20 ans est devenu le nouveau leader de l’attaque lyonnaise après les départs d’Alexandre Lacazette en Arabie saoudite et Georges Mikautadze en Espagne. Cependant, le jeune international ne devrait pas faire de vieux os à l’Olympique Lyonnais.

En effet, à en croire les informations relayées ces derniers jours par CaughtOffside, l’agent de Malick Fofana serait déjà en train de s’activer pour lui trouver un nouveau point de chute l’été prochain. Et plusieurs cadors européens seraient sur les rangs pour s’offrir les services de l’ancien prodige de La Gantoise.

Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 9 matchs toutes compétitions confondues, Fofana serait notamment sur les tablettes de Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur et l’Inter Milan. Et même si aucun de ces grands clubs européens ne semble aujourd’hui faire de l’ailier de l’Olympique Lyonnais leur priorité absolue, les dirigeants rhodaniens se préparent à un départ qui pourrait rapporter gros.

L’OL attend au moins 60M€ pour Malick Fofana

D’après le média britannique, les représentants de Malick Fofana seraient effectivement à la recherche de son futur club et auraient un petit faible pour Liverpool, qui était déjà sur le dossier lors du dernier mercato estival. Le site Daily Briefing confirme ces informations et dévoile que les intentions sont identiques pour les Reds.

Arne Slot, l’entraîneur du club anglais, aurait également fait de Fofana son plan C, derrière Michael Olise et Antoine Semenyo. Le protégé de Paulo Fonseca pourrait toutefois devenir une cible de premier choix à Anfield en cas d’échecs sur leurs deux premières pistes. Sur le dossier Fofana, l’Olympique Lyonnais aurait désormais l’intention de récupérer 60 millions d’euros. Affaire à suivre…