Mercato FC Nantes : Un Équatorien attendu à Nantes ?

Un joueur du RC Lens en manque de temps de jeu pourrait rejoindre le FC Nantes lors du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Jhoanner Chavez dans le viseur du FC Nantes ?

La direction du FC Nantes pourrait frapper un joli coup au RC Lens cet hiver ou dans les prochaines semaines. Le jeune crack équatorien, Jhoanner Chavez serait sur la short-list des dirigeants nantais. Écarté des terrains depuis quelques semaines à cause d’une grave blessure à la cheville, l’Équatorien ne figure plus vraiment dans les plans de Pierre Sage. Relégué au troisième rang dans la hiérarchie des pistons gauches, il pourrait quitter le club dès les prochaines semaines ou plus sûrement cet hiver.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Lamine Diack de retour au FCN ?

À voir

INFO Mercato : Un transfert colossal se prépare à l’OL !

Jhoanner Chavez a posé ses valises en Artois en janvier 2024. Il n’a joué que 23 matchs, pour un seul but et aucune passe décisive. De retour dans le groupe après sa longue convalescence, il constate une concurrence impitoyable. Chez les Sang et Or, Deiver Machado et Matthieu Udol se disputent la place de titulaire.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Luis Castro a trouvé son joker !

Selon les indiscrétions, un club de Ligue 1 et plusieurs formations de Ligue 2 ont pris contact avec son entourage. Le FC Nantes, en quête de renfort à gauche, se positionne. Chez les Canaris, Nicolas Cozza peine à convaincre. Ses performances décevantes ont poussé Luis Castro à tester Louis Leroux dans le couloir gauche. Une situation qui pourrait ouvrir la voie à l’arrivée de Jhoanner Chavez cet hiver.

À voir

Mercato PSG : Endrick répond à l’intérêt de Luis Enrique !