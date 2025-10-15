Mercato OL : Un super crack vers la Premier League !

Malick Fofana envisage de quitter Lyon en 2026. La direction de l’OL veut 50 millions d’euros pour sceller son sort.

Mercato OL : Tottenham revient à la charge pour Malick Fofana !

Malick Fofana pourrait bel et bien quitter l’OL lors du prochain mercato hivernal. Tottenham, déjà séduit par le profil de la pépite belge, aurait relancé les discussions avec l’Olympique Lyonnais. D’après le journaliste Mark Brus, les Spurs envisagent une offensive rapide, dès janvier, ou à défaut, à l’été 2026.

Le club londonien avait déjà tenté sa chance en toute fin de mercato cet été. Lyon, surpris par la manœuvre et sans solution de rechange, avait fermé la porte. Cette fois, Tottenham prépare son coup. Ce cador de Premier est toujours chaud pour accueillir ce crack lyonnais puisqu’il est actuellement en pleine forme. Selon CaughtOffside, plusieurs clubs ont déjà approché l’entourage du joueur.

Fofana, 20 ans, veut rejoindre un club de haut niveau. Pour lui, cette saison doit être celle de la confirmation avant un départ vers un grand d’Europe. Recruté en janvier 2024 pour environ 17 millions d’euros, l’ailier est désormais estimé à 50 millions par l’OL. Un tarif élevé, mais pas dissuasif pour Tottenham. Et les Spurs ne sont pas les seuls prétendants. Chelsea, Liverpool, Manchester United, Newcastle et même le Bayern Munich lui font aussi des yeux doux.