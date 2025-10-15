Mercato PSG : Endrick répond à l’intérêt de Luis Enrique !

Séduit par le potentiel d’Endrick, Luis Enrique aimerait le voir intégrer son effectif lors du prochain mercato hivernal. Mais l’attaquant du Real Madrid semble avoir d’autres plans en tête pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Luis Enrique apprécie Endrick

Comme l’été passé, Endrick agite encore le marché des transferts. D’après Defensa Central, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur le crack brésilien du Real Madrid, qui n’a pas encore joué la moindre minute cette saison. Victime d’une blessure lors des premières semaines de compétition et confronté à une rude concurrence sous les ordres de Xabi Alonso, le phénomène de 19 ans voit son temps de jeu limité.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui avaient déjà tenté de le recruter lorsqu’il évoluait à Palmeiras, continue de considérer le jeune homme comme un talent exceptionnel capable de régaler son équipe sur le long terme. Luis Enrique serait ainsi prêt à l’accueillir dès cet hiver. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique seraient donc prêts à faire une proposition « astronomique » pour boucler le transfert d’Endrick en janvier 2026. Mais le natif de Taguatinga ne semble pas forcément intéressé.

Endrick refuse de quitter le Real Madrid

Alors que pointe la prochaine Coupe du Monde, Endrick ne compte pas quitter les rangs du Real Madrid. Selon les révélations du média espagnol Defensa Central, la direction madrilène serait ouverte à l’idée de laisser partir son numéro lors du prochain mercato hivernal, uniquement dans le cadre d’un prêt sec afin de lui permettre d’engranger du temps de jeu dans la deuxième partie de saison.

Convaincu du potentiel du crack brésilien, le club de Kylian Mbappé refuse catégoriquement de le vendre ou d’inclure une option d’achat dans l’opération. De son côté, Endrick ferme totalement la porte à un départ du Real Madrid, que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert sec.

La publication ibérique explique que le compatriote de Marquinhos est déterminé à s’imposer chez les Merengues cette saison. De retour de blessure, Endrick est certain de faire changer d’avis à son coach Xabi Alonso. Le PSG et Luis Enrique sont donc prévenus.