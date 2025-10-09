EDF : Mbappé le confirme, le record de Giroud menacé !

Le match entre l’équipe de France et l’Azerbaïdjan se jouera vendredi soir au Parc des Princes. Mais Kylian Mbappé attire déjà l’attention. L’attaquant tricolore vise un record d’Olivier Giroud en sélection.

France-Azerbaïdjan : Aucune inquiétude pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’est pas épargné. Il anime logiquement les débats avant le match France-Azerbaïdjan. Non pas pour son statut de star mondiale ou son retour au Parc des Princes. L’attaquant français a rassuré sur son état de santé.

Une douleur à la cheville le faisait souffrir ces derniers jours. Cela laissait planer le doute sur sa participation. Mais le capitaine des Bleus se sent « bien, sans inquiétude ». Il veut « jouer ce match », même s’il faudra patienter jusqu’au dernier entraînement pour être fixé. « Si tout se passe bien, il jouera demain », a confirmé Didier Deschamps.

Cette rencontre sera sans doute particulière pour Kylian Mbappé. Celui-ci peut en profiter pour se rapprocher d’un record historique en sélection. Il compte 52 réalisations avec les Bleus, tandis qu’Olivier Giroud en est à 57 buts. Cinq buts le séparent donc du sommet.

La chasse au record d’Olivier Giroud est lancée

Le natif de Bondy n’a pas caché sa détermination à marquer, même si « l’enjeu est plus important que d’enfiler des buts ». Il a même lancé un défi à l’adversaire. « Je ne brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler les buts contre n’importe qui ». Kylian Mbappé envisage de dépasser ce record dès ce vendredi.

« Je pense que je vais le battre, mais je ne sais pas quand, peut-être demain, qui sait ? », a-t-il déclaré avec humour. Ses propos vont-ils se réaliser sur le terrain ? Les Bleus tenteront de battre les Azéris avant de se déplacer en Islande lundi prochain.