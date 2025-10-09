Mercato RC Lens : La décision tombe pour Anass Zaroury !

La décision est prise pour cet indésirable du RC Lens, Anass Zaroury. Le Marocain ne fera pas son retour au RCL à la fin de la saison.

Mercato : le RC Lens attend un joli chèque

Les dirigeants du RC Lens veulent boucler un nouveau dossier. Anass Zaroury ne reviendra pas à Lens. L’ailier marocain, écarté des plans de Pierre Sage, a trouvé refuge au Panathinaïkos début août. Et depuis, tout s’enchaîne. Installé rapidement dans le onze athénien, il enchaîne les matches pleins et les gestes décisifs.

Son triplé récent en Ligue Europa a scellé son destin. Les dirigeants grecs, séduits, ont décidé de lever l’option d’achat fixée à près de 3 millions d’euros. C’est un joli chèque pour les Sang et Or. Ils n’espéraient pas une telle issue. Mais le joueur a retrouvé sa forme en Grèce.

À 24 ans, Zaroury retrouve le sourire, la confiance et un rôle clé dans son nouveau club. Pour Panathinaïkos, c’est un pari réussi : un joueur déjà intégré, performant et décisif dans les grands moments. Sauf retournement de situation, l’international marocain va continuer sa carrière en Grèce. Le technicien du RC Lens, Pierre Sage dispose aussi de nombreux éléments qui portent déjà son équipe.