OL : Une bonne nouvelle tombe pour Paulo Fonseca !

Le technicien de l’OL, Paulo Fonseca obtient un renfort pendant cette trêve internationale. Le jeune crack sera opérationnel dès la reprise.

OL : Abner retrouve le sourire à Lyon !

Après trois semaines d’arrêt, Abner revient peu à peu dans le groupe lyonnais. Le latéral brésilien, touché aux adducteurs avant OL – Angers, a repris le travail collectif cette semaine. Ses premiers entraînements individuels, déjà encourageants, laissent place à des exercices avec ses coéquipiers.

Ce jeudi matin, les joueurs de l’OL se sont retrouvés une dernière fois avant quelques jours de repos. Paulo Fonseca secoue son équipe pour les échéances après la trêve internationale. Les Lyonnais auraient pu glaner les trois points face au Toulouse FC avant le rassemblement international, mais les Violets leur ont joué un sale tour (1-2). Les Gones ont aussi perdu leur fauteuil de leader de Ligue 1.

Paulo Fonseca veut un effectif frais pour les chocs de fin octobre et de novembre. Trois séances seulement, mais suffisantes pour qu’Abner retrouve des sensations et le plaisir du jeu. Pendant que Tagliafico est aux États-Unis avec l’Argentine, son concurrent direct à gauche se remet dans le bain. Les images diffusées par le club montrent un Abner appliqué, attentif, prêt à revenir. Et il faudra bien ça : sept matchs attendent l’OL en vingt-trois jours après la trêve. Fonseca aura besoin de rotation. Le retour du Brésilien tombe donc à pic.