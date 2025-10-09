Mercato ASSE : Le sacrifice de Mickaël Nadé pour les Verts

L’ASSE peut se réjouir d’avoir conservé un guerrier. Le défenseur central Mickaël Nadé a refusé plusieurs offres pour poursuivre avec l’AS Saint-Étienne en Ligue 2. C’est le joueur lui-même qui fait cette révélation.

Mercato ASSE : Mickaël Nadé n’a jamais songé à un départ

La relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2 aurait pu entraîner une vague de départs importante. Lucas Stassin était convoité par plusieurs cadors européens. Mickaël Nadé faisait aussi partie des joueurs susceptibles de quitter l’ASSE lors du mercato d’été. Sachant que plusieurs clubs européens étaient à ses trousses, dont Blackburn Rovers et le Panathinaïkos.

La direction de l’ASSE était aussi un temps prête à le laisser partir en vue de soulager un peu ses finances. Mais le choix du défenseur franco-ivoirien était déjà fait. Mickaël Nadé n’a jamais songé à changer de club. Il a choisi de rester fidèle à l’ASSE afin de porter le projet de la remontée. « Je voulais rester (…). C’est toujours valorisant d’avoir des sollicitations. Mais je me sens bien ici », a-t-il assuré au magazine Tribune Verte.

Ce sacrifice s’accompagne d’un nouveau statut. Le joueur de 26 ans est désormais l’un des cadres de l’équipe d’Eirik Horneland. Il a embrassé son rôle de mentor avec plaisir. « Mon rôle a changé. Je commence à être un des plus expérimentés, donc j’accompagne les jeunes et les nouveaux. C’est une mission que j’accepte avec plaisir. »

Un objectif clair : la remontée en Ligue 1

Le début de saison n’a pas été facile pour Mickaël Nadé. Une blessure a perturbé sa préparation estivale. Sa prestation lors du premier match à Laval a été décevante. Mais le natif de Sarcelles a vite inversé la tendance. Il a retrouvé sa place de titulaire indiscutable à l’ASSE.

Mickaël Nadé est déterminé à aider son club formateur à remonter en Ligue 1. Les Verts sont actuellement co-leaders du championnat après neuf journées. Ils peuvent donc compter sur l’engagement total de leur défenseur, conscient « qu’il faudra aller chercher cette remontée ».