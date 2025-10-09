FLASH Mercato : Le PSG prépare quatre grosses signatures !

Depuis plusieurs semaines déjà, les dirigeants du PSG s’activent en coulisses pour prolonger les contrats des quatre cadres de l’effectif de Luis Enrique. Explications.

Mercato : Le PSG veut préserver et consolider son collectif

Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain n’a recruté que Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donna au poste de gardien de but et Ilya Zabarnyi pour préparer la succession de Marquinhos, ainsi que le jeune portier italien Renato Marin, arrivé librement en provenance de l’AS Rome. Selon plusieurs sources concordantes proches du club de la capitale, Luis Campos et Luis Enrique ont privilégié la stabilité du groupe qui a remporté la Ligue des Champions la saison passée.

Mais après sept journées de Championnat et deux matches de Ligue des Champions, les dirigeants du PSG veulent désormais sécuriser l’avenir de certains cadres qui ont véritablement convaincu. Dans cette optique, le conseiller sportif serait en train de travailler sur les prolongations de contrat.

Ainsi depuis plusieurs semaines, Luis Campos se pencherait sur les cas de Bradley Barcola, Désiré Doué et Fabian Ruiz. Et comme le rapporte le site Média Foot, Nasser Al-Khelaïfi aimerait voir le Ballon d’Or Ousmane Dembélé intégrer cette liste de joueurs concernés par le renouvellement dans les mois à venir.

Le média sportif précise qu’à l’heure actuelle, « les dossiers les plus avancés sont ceux de Fabian Ruiz et Bradley Barcola. Il resterait encore un peu de travail pour Désiré Doué, même si Paris se montre optimiste quant à la perspective de trouver un accord financier. Pour Ousmane Dembele, Luis Campos doit rentrer dans le vif du sujet avec le représentant du joueur prochainement »

En interne, les dirigeants du PSG songeraient à une officialisation « collective » avec les prolongations simultanées de Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé comme se fut le cas Nuno Mendes, Vitinha et Achraf Hakimi en février passé. Luis Campos espère pouvoir boucler ce chantier d’ici la fin de l’année avec une belle surprise pour Noël. Affaire à suivre…