Mercato OM : Roberto De Zerbi dévoile un secret bien gardé !

L’OM a signé un grand coup en confiant les rênes de son équipe à Roberto De Zerbi. Mais l’entraîneur italien était proche de signer au Bayern Munich avant de rejoindre Marseille.

De Zerbi a failli échapper à l’OM, le Bayern le voulait pour remplacer Tuchel

L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille est un franc succès. Son équipe s’est qualifiée en Ligue des Champions. Et sa deuxième saison à l’OM sera aussi prometteuse. Les Olympiens étant 2es du championnat à un point du PSG après une série de 4 victoires consécutives.

Son bilan est globalement satisfaisant. Pourtant, De Zerbi a failli ne jamais poser ses valises sur la Canebière. Interrogé par Le Corriere Della Serra, l’homme de 46 ans a confirmé un secret bien gardé : il était tout proche de s’engager avec le Bayern Munich. Les négociations entre les deux parties avaient débuté en vue de succéder à Thomas Tuchel.

L’Italie lui manque

« Cela me paraît un manque de respect d’en parler, mais il y a eu quelque chose », a sobrement reconnu De Zerbi. Ce dernier a finalement signé à l’OM, tandis que le géant allemand a opté pour Vincent Kompany. Cette révélation confirme en tout cas l’attractivité de l’ancien coach de Brighton sur la scène européenne. Il était très sollicité avant sa venue à l’OM.

Roberto De Zerbi a par ailleurs balayé toute tentative de l’AC Milan de le dévier de son destin marseillais : « Milan ? Jamais », a-t-il répondu. L’entraîneur marseillais admet tout de même que l’Italie lui manque. « Oui, je suis italien et je suis beaucoup le championnat ». Malgré cette nostalgie, RDZ semble épanoui à l’OM. « Je suis bien à l’étranger », a-t-il conclu.