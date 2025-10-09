Mercato : Le PSG tient déjà la réponse pour Moises Caicédo !

Désireux d’apporter un peu plus de grinça dans son milieu de terrain, le PSG pourrait frapper un très gros coup à Chelsea en 2026 avec Moises Caicédo. Explications.

Mercato : Le PSG et le Real Madrid à la lutte pour un crack de Chelsea

D’après les informations de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain surveillerait Moises Caicédo, le milieu de terrain de Chelsea, également suivi par le Real Madrid. Arrivé à Londres à l’été 2023 en provenance de Brighton pour 116 millions d’euros, l’international équatorien s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de l’entrejeu des Blues.

Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 14 matches toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 23 ans impressionne et ses performances attirent les convoitises d’autres grands clubs européens. Moises Caicedo a notamment tapé dans l’oeil de Luis Campos et Luis Enrique lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs remportée par les Anglais face aux Parisiens (3-0). Mais le PSG n’est pas seul sur ce coup, puisque le Real Madrid serait également très intéressé par le renfort de Caicedo. Ce qui ne semble pas du tout inquiéter le board de Chelsea.

Chelsea bloque Moises Caicédo

Sous contrat jusqu’en juin 2031, Moises Caicédo ne sera pas facile à déloger de Londres. Face aux convoitises du PSG et du Real Madrid, le club anglais ne reste pas les bras croisés et seraient déjà en train de préparer une prolongation pour son milieu de défensif avec à la clé un salaire nettement revalorisé pour lui envie toute envie de départ. Une décision appuyée par le coach de Chelsea, Enzo Maresca, qui ne tarit pas d’éloges à l’endroit du natif de Santo Domingo.

« En ce moment, je pense qu’il est l’un des meilleurs, voire le meilleur milieu défensif du monde », a récemment déclaré le technicien italien en conférence de presse concernant son jeune métronome. De son côté, le Paris SG compte sur la présence de son compatriote Willian Pacho pour tenter de convaincre Moises Caicédo de réclamer son transfert l’été prochain.