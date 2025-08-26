INFO Mercato : Le choix déchirant de Rabiot à l’OM !

Le divorce entre l’OM et Adrien Rabiot pourrait finalement évitée en cette fin de mercato. Une condition étrange a cependant été posée au milieu de terrain français.

Mercato : Adrien Rabiot prié de changer d’agent

Adrien Rabiot vers une réconciliation à l’Olympique de Marseille ? Le milieu de terrain est mis à l’écart suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. La direction de l’OM compte se débarrasser de lui avant la clôture du mercato. Pourtant, Roberto De Zerbi a fait un rétropédalage, en souhaitant le réintégrer. « Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout », a-t-il déclaré à l’issue du match contre Paris FC (5-2).

Ses propos ont redonné espoir aux supporters. La réintégration d’Adrien Rabiot ne se fera certainement pas sans conditions. Sur ce point, La Provence révèle une étrange demande formulée à l’international français : celle de changer de représentant. Les déclarations publiques et acerbes de sa mère et agente, Véronique Rabiot, contre la direction de l’OM et son entraîneur ont profondément agacé les dirigeants.

❗️De Zerbi aurait demandé à Rabiot de changer de représentant.



Le club attend alors que Rabiot exprime clairement ses regrets. Et qu’il se désolidarise publiquement de son propre clan. Cette condition reste compréhensible pour l’OM. En revanche, elle est presque impossible à remplir pour le joueur. On imagine mal Adrien Rabiot condamner publiquement sa mère, qui a « toujours défendu ses intérêts ». Cette demande devrait donc rendre la réconciliation entre les deux parties très difficile en cette fin de mercato.