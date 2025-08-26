Mercato : Coup de théâtre confirmé à l’OM pour Adrien Rabiot

Placé sur la liste des transferts après sa violente bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot pourrait finalement rester à l’OM cette saison. Les choses bougent dans ce sens sur la Canebière. Explications.

Mercato : Le vestiaire de l’OM réclame Adrien Rabiot

Poussé vers la sortie après sa bagarre avec Jonathan Rowe, qui vient de signer à Bologne, Adrien Rabiot pourrait finalement rester. Après Roberto De Zerbi, c’est tout le vestiaire de l’Olympique de Marseille qui militerait désormais en interne pour le maintien au club du milieu de terrain de 30 ans. Placé sur la liste des transferts à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot ne connait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

À l’étranger, plusieurs clubs seraient intéressés, mais ces dernières heures un autre scénario a pris forme, avec l’ancien joueur de la Juventus Turin qui pourrait finalement honorer son contrat jusqu’à la fin, soit jusqu’en juin 2026. En effet, selon les informations de Téléfoot, tout le vestiaire de l’OM pousserait que Rabiot reste.

Conscients de son influence sur le terrain et de son rôle dans la dynamique collective, les coéquipiers d’Adrien Rabiot aimeraient que Pablo Longoria et Medhi Benatia revoient leur position, surtout que Rowe a déjà quitté le club.

Une démarche forte qui pourrait bien peser dans la balance au moment du verdict final de cette affaire. Présent en conférence de presse après la victoire face au Paris FC, l’entraîneur marseillais a lancé un message dans ce sens à sa direction.

« En ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi, mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose », a lancé Roberto De Zerbi. Les dés semblent pourtant jetés dans ce dossier.

Divorce acté entre l’OM et Adrien Rabiot ?

Dans son édition de ce lundi, le quotidien L’Équipe rapporte que la tendance reste clairement à un départ d’ici la fin du mercato estival pour Adrien Rabiot. « Selon nos interlocuteurs relayant la voie officielle, il sera compliqué de faire machine arrière après les propos tenus par Véronique Rabiot, les caciques, Benatia et Longoria, soutenus par Frank McCourt, ne pouvant se dédire après leurs sorties médiatiques de la semaine dernière », écrit le journal sportif.

Le média francilien explique notamment que depuis le clash brutal entre la direction marseillaise et le clan Rabiot, Medhi Benatia n’a plus eu aucun contact avec Adrien Rabiot ni avec sa mère et agent. Une rupture significative, d’autant que le directeur du football olympien serait en possession de plusieurs offres concrètes pour le natif de Saint-Maurice.