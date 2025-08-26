Transfert-choc au PSG : Vitinha répond à l’intérêt du Real !

À la recherche d’un nouveau maître à jouer après avoir perdu Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid rêve de Vitinha. La réponse du métronome du PSG n’a pas tardé, à quelques jours de la clôture du mercato estival.

Mercato PSG : Le Real Madrid insiste, Vitinha savoure à Paris

En pleine reconstruction avec l’avènement de Xabi Alonso sur le banc, le Real Madrid veut frapper un gros coup sur le marché des transferts et rêve de déloger Vitina du Paris Saint-Germain. Refroidis par le chèque de 130 millions d’euros réclamé par Nasser Al-Khelaïfi, les Merengues miseraient désormais sur une offensive à l’été 2026 avec une proposition ferme de 90 millions d’euros.

D’après les renseignements glanés par Marca, le milieu de terrain du PSG dispose d’une clause libératoire fixée à 90 millions d’euros et activable la saison prochaine. Florentino Pérez voudrait profiter de cette ouverture pour recruter Vitinha dans un an. Mais selon le journaliste Ilies Peeters du portail 90min Foot, confirmé par Fabrizio Romano, cette information est fausse.

L’international portugais n’a aucune clause dans son contrat lui permettant de quitter le Paris SG à ce prix l’été prochain, la loi en France interdisant le principe de la clause libératoire. Outre ce détail juridique, qui ferme la porte à tout espoir madrilène dans ce dossier, le principal concerné ne semble pas pressé de quitter le Campus PSG.

En effet, Fabrizio Romano affirme ce mardi que l’avenir de l’ancien milieu de terrain du FC Porto est déjà scellé. « Vitinha ne quittera pas le PSG cet été, quelles que soient les circonstances et la proposition. Son contrat ne comporte aucune clause libératoire et il est intouchable pour Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique », explique le spécialiste mercato.

Arrivé à l’été 2022 pour 41,50 millions d’euros, le compatriote de Nuno Mendes se projette à long terme au Parc des Princes. Installé à Paris, il se sent parfaitement intégré et n’imagine pas un avenir ailleurs. Vitinha est considéré comme l’avenir du Paris Saint-Germain et son départ n’est même pas à l’ordre du jour dans la capitale.