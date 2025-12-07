Mercato : 100M€ ! L’offre du siècle dans les tuyaux à l’OM ?

Pablo Longoria et la direction de l’OM pourraient négocier l’affaire du siècle pour le club phocéen lors du prochain mercato estival. Une offre historique pourrait atterrir sur les bureaux de Medhi Benatia. Explications.

Mercato : Une star de l’OM affole l’Arabie Saoudite

Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée en France en juillet 2024, Mason Greenwood a retrouvé son meilleur niveau. Tout logiquement, l’attaquant de 24 ans attire des convoitises. Étincelant sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’ancien ailier de Manchester United est régulièrement associé à l’Atlético Madrid, tandis que des clubs de Premier League aimeraient aussi le rapatrier.

En Italie, le SSC Naples aurait également un oeil sur Mason Greenwood. Mais à l’heure actuelle, c’est l’Arabie Saoudite qui se montrerait vraiment concrète pour le numéro 10 de l’OM. En effet, selon les informations du média Fichajes, les dirigeants de Neom Sports Club seraient prêts à faire une folie pour attirer le natif de Bradford.

Mason Greenwood prêt à filer en Arabie Saoudite ?

Excellent l’an passé, Mason Greenwood confirme cette saison sous le maillot de l’OM avec notamment 11 buts et 4 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues. Des performances qui pourraient faire de lui l’une des plus grosses ventes du prochain mercato d’été. D’après la source espagnole, le club saoudien de Neom SC aimerait associer l’ailier marseillais à Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Greenwood serait la grande priorité de l’été 2026 du côté de King Khalid Sport City Stadium. Pour convaincre Pablo Longoria et Medhi Benatia de le laisser partir, le promu en première division saoudienne serait prêt à mettre un chèque de 100 millions d’euros sur la table des négociations, histoire de devancer la concurrence dans ce dossier.

