Mercato PSG : Surprise ! Lucas Beraldo transféré à l’OL ?

Le PSG envisagerait de se séparer de Lucas Beraldo, qui peine à convaincre depuis son arrivée en janvier 2024. Annoncé un peu partout, le défenseur central brésilien pourrait atterrir à l’OL. Explications.

Mercato PSG : Lucas Beraldo veut partir pour sauver sa Coupe du Monde

Dans un peu plus de 6 mois, la Coupe du Monde 2026 donnera son coup d’envoi. Un événement que ne souhaite pas manquer Lucas Beraldo, sur le départ du Paris Saint-Germain. En octobre dernier, Carlo Ancelotti a retenu le défenseur du PSG dans sa sélection, lui offrant même une place de titulaire et 90 minutes de temps de jeu contre le Japon (défaite 3-2).

Lisez aussi : Mercato PSG : Lucas Beraldo, une grosse fake news dénoncée

En novembre, le joueur de 22 ans n’a pas été convoqué. Manque de performance, manque de temps de jeu, le jeune international brésilien sait que sa situation au PSG n’est pas idéale. Pour optimiser ses chances de séduire et convaincre son sélectionneur, Lucas Beraldo envisagerait sérieusement un départ cet hiver. Une situation qui pourrait bien profiter à l’OL.

L’OL prêt à envisager l’option Lucas Beraldo ?

L’Olympique Lyonnais sera privé de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté pendant la CAN et cherche par conséquent un défenseur central pour le mercato hivernal. La piste menant à Axel Disasi est évoquée, mais elle ne semble pas faire l’unanimité en interne. L’entraîneur Paulo Fonseca n’est pas un grand fan du défenseur de Chelsea, écarté par Enzo Maresca et qui aimerait se relancer dans un autre club dans la deuxième partie de saison.

À voir

Mercato PSG : Barcola impliqué dans un deal fou avec United

L’Olympique Lyonnais est une piste intéressante pour l’ancien défenseur de l’AS Monaco, mais il y a très peu de chance qu’elle aboutisse. Les dirigeants lyonnais pourraient donc se tourner vers la Ligue 1 pour renforcer l’effectif de Fonseca. Et selon le site We Sport, Lucas Beraldo pourrait être une vraie option pour les Gones.

« Annoncé en partance à chaque marché des transferts, l’international auriverde doit grappiller du temps de jeu à l’approche de la Coupe du monde 2026, s’il veut se donner une chance de faire partie de l’aventure avec la Seleçao de Carlo Ancelotti. Acheté à l’hiver 2024 pour 20 M€, Lucas Beraldo demeure sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain », explique notamment le média.

Lisez aussi : Mercato PSG : La décision finale tombe pour Lucas Beraldo !

À voir

Mercato ASSE : Coup de tonnerre ! Eirik Horneland limogé ?

L’actuel 5e de Ligue 1 pourrait tenter d’obtenir un prêt sec de six mois de l’ancien défenseur de Sao Paulo. Le profil du protégé de Luis Enrique correspondant parfaitement aux attentes de Paulo Fonseca par rapport à Axel Disasi. Même si du côté de Paris, l’idée de prêter six mois Beraldo sans perspective de vente par la suite est peu attrayante. Les discussions pourraient donc tourner autour d’un prêt avec option d’achat.