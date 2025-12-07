Mercato ASSE : Coup de tonnerre ! Eirik Horneland limogé ?

Défait par Dunkerque samedi soir, l’ASSE pourrait terminer la 16e journée de Ligue 2 à la troisième place du championnat. Un autre résultat contrasté qui fragilise davantage Eirik Horneland après le gros recrutement réalisé l’été passé.

Mercato ASSE : Eirik Horneland poussé vers la sortie

En place depuis un an, Eirik Horneland a du mal à faire passer un cap à l’AS Saint-Étienne. Après le match perdu contre Dunkerque samedi soir, le technicien norvégien a reconnu que son équipe ne montre pas le visage qu’il souhaitait voir.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Un club suédois vise Eirik Horneland

À voir

Mercato SRFC : Habib Beye confirme pour Blas et Fofana !

« On n’est pas du tout là où j’espérais être et là où on devrait être en termes de performance. La chance que l’on a, c’est qu’on est encore au contact des autres équipes. Contre le SC Bastia, il faudra impérativement trois points pour rester au contact. Il faudra être plus réguliers en seconde partie de saison. Donc, pour l’instant, non, pas satisfait », a commenté l’entraîneur des Verts.

Mais sur les réseaux sociaux, les supporters de l’ASSE commencent déjà à demander la tête d’Horneland, déjà comparé à son prédécesseur Olivier Dall’Oglio. « Le contenu proposé et les résultats obtenus par L’ASSE d’Horneland depuis presque 2 mois et le match au Mans, c’est tout bonnement catastrophique et indigne d’un club avec ce budget et cet effectif. Les 11 buts face à une R3 ne doivent rien effacer. Minable », s’énerve un supporter sur Twitter.

« Nous pouvons faire le bilan d’Horneland après 1 an et pouvons donc comparer son bilan avec celui de Dall’Oglio : Dall’Oglio 39 matchs 18V 7N 14D ; Horneland 37 matchs 15V 6N 15D. Autant de matchs de L1/L2, mais pas le même budget sur l’ensemble », regrette cet irréductible de l’ASSE. Encore plus virulent, un autre demande clairement le licenciement d’Eirik Horneland.

À voir

Mercato PSG : Barcola impliqué dans un deal fou avec United

Lisez aussi : Mercato ASSE : Malgré Nancy, Eirik Horneland bientôt viré ?

« Et on peut encore une fois applaudir la gestion d’Eirik Horneland qui voit que son équipe baisse de régime, mais ne fait aucun changement au milieu. Dégage le Norvégien ! », peut-on lire sur le réseau social, au milieu de nombreux messages similaires. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Norvégien de 50 ans va-t-il parvenir à sauver son poste avant le mercato hivernal ? Affaire à suivre…