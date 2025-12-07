28M€ de Liverpool pour l’Ivoirien Wilfried Singo

Wilfried Stephane Singo, défenseur ivoirien aux 32 sélections, se dirige vers Liverpool au mercato hivernal. Une offre de 28 millions d’euros passe dans les tuyaux pour son transfert.

Mercato : La Premier League tend les bras à Wilfried Stephane Singo

De l’AS Denguélé à Galatasaray SK, le défenseur central ivoirien Wilfried Stephane Singo a déjà parcouru un beau chemin. Mais celui-ci pourrait être encore plus grand si les rumeurs du mercato hivernal se confirment. Liverpool FC s’est positionné pour le défenseur de 24 ans préformé à Torino d’où il avait rejoint l’AS Monaco, en Ligue 1.

Il pourrait rejoindre un des Top 10 clubs d’Europe avec cet intérêt de Liverpool FC pour ses services. Actuel 8ème au classement de Premier League, avec 7 petites victoires en 15 matchs, les Reds comptent bien renforcer leur défense à l’ouverture du marché des transferts.

Et pour engager l’Ivoirien qui a déjà fait l’objet de négociations préliminaires, Liverpool pourrait devoir signer un premier gros chèque à Galatasaray. Ce club a investi près de 25 millions d’euros pour engager l’ancien joueur de l’AS Monaco. 5 millions d’euros de bonus doivent s’ajouter au prix de l’arrière droit natif de Grand-Béréby, en Côte d’Ivoire, en fonction de son rendement.

Liverpool, qui semble pouvoir donner vie à son rêve de jouer en Premier League, selon son entourage, pourrait verser 28M€ dans un premier temps pour débloquer son transfert. Pour des bonus liés à ses performances, l’écurie anglaise pourrait ajouter jusqu’à 10 à 15 millions d’euros.

Affaire à suivre.