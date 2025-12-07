Terrible nouvelle à l’ASSE après la défaite à Dunkerque !

L’ASSE pourrait avoir perdu plus que trois points en Ligue 2 ce samedi soir face à Dunkerque. Après le match, Eirik Horneland s’est montré très inquiet pour l’un de ses cadres.

ASSE : Fin d’année pour un cadre d’Eirik Horneland ?

En conférence de presse après la défaite de la 16e journée de Ligue 2 contre Dunkerque, Eirik Horneland a donné des nouvelles des blessés à l’AS Saint-Étienne. Avant la rencontre au stade Marcel-Tribut, l’infirmerie des Verts était déjà habitée par Chico Lamba, Lassana Traoré, Lucas Stassin, Djylian N’Guessan et Joao Ferreira.

Après la rencontre de samedi soir, un autre cadre de l’ASSE a allongé cette liste de blessés : Ebenezer Annan. Remplacé à la mi-temps, le latéral gauche de 23 ans semblait souffrir à la cheville. Présent en conférence de presse, Eirik Horneland a confirmé une potentielle absence longue durée de l’international ghanéen.

« On voit une grosse torsion au niveau de la cheville. Je pense qu’on va devoir se passer de lui pendant un moment », a déclaré l’entraîneur de l’ASSE. Une terrible nouvelle pour le club ligérien, alors que la recrue estivale n’avait raté que deux matchs depuis le début de saison. Outre Chico Lamba, absent depuis début août, la défense stéphanoise sera désormais privée d’Ebenezer Annan.

Une situation qui pénalise l’AS Saint-Etienne depuis le début de saison, comme l’analyse Horneland à Dunkerque : « on a la chance d’avoir une équipe avec de la profondeur et de la polyvalence. Mais ce qu’il manque aujourd’hui, c’est plutôt d’entretenir et de maintenir les relations au fur et à mesure des rencontres. »

