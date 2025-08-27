Mercato OM : Cas Adrien Rabiot, le monde du foot mené en bateau – Analyse !

La saison de l’OM a mal débuté par la défaite 1-0 face au Stade Rennais et une polémique montée en épingle autour d’Adrien Rabiot pour des intérêts inavoués. Mais après la pluie, vient toujours le beau temps. Maintenant que les esprits sont calmés, il est temps de bien regarder le dossier.

Alors, l’OM se prend une débâcle à Rennes, un désordre à vite éclipser du champ médiatique et pour cela, la moindre opportunité a été la bonne. Après un mercato qui se voulait à la dimension des objectifs de titre, se faire corriger par le Stade Rennais a semblé être un naufrage.

Qui débuterait une saison de football en Ligue 1 avec une crise ?

Alors il fallait rediriger les regards ailleurs et c’est en cela que la bagarre Adrien Rabiot – Jonathan Rowe est vite apparue comme une opportunité en or massif.

La direction de l’Olympique de Marseille a vite grossi le trait pour donner une dimension exceptionnelle à l’affaire. Mais ce qu’on ne nous dit pas sur ce dossier, c’est qu’Adrien Rabiot, un des meilleurs joueurs du club la saison précédente, sera en fin de contrat en juin prochain. Les sondages pour le prolonger ayant montré des discussions serrées et une forte concurrence qui fera décoller les enchères, trouver le moyen pour s’en séparer était le dessein inavoué de la direction.

C’est encore mieux si on peut le vendre à l’occasion de ce mercato pour récupérer un chèque, là où son départ le 30 juin ne garantit aucun centime à l’OM. Alors quand la direction olympienne joue sa sévère, en réalité elle trouve l’occasion bien trop belle pour la laisser passer. Sinon Adrien Rabiot en a fréquenté des vestiaires et aucun retour ne permet de le catégoriser comme un joueur violent.

Une altercation grossièrement exagérée

Qu’Adrien Rabiot soit un des joueurs qui font le moins gagner de l’argent à leurs clubs est une réalité incontestable. Le PSG n’a rien tiré de son départ à la Juve qui n’a elle non plus pas monétisé son départ. Mais exagérer des faits pour atteindre des objectifs purement financiers est une mauvaise chose. Adrien Rabiot a certes effectivement fait la bagarre avec son collègue, mais quel élément aujourd’hui permet de retracer le facteur déclencheur de celle-ci ?

Si les faits étaient si graves comme faisait croire la communication du club, de combien de jour de ITT a écopé Jonathan Rowe ? L’affaire n’est même pas encore terminée que le voilà qui signe à Bologne, et franchement il n’avait pas la tête d’un mec traumatisé.

Jonathan Rowe, aussi talentueux soit-il, n’a pas la carrière de Rabiot ni son âge. Même si rien ne justifie la violence, jouer avec les nerfs d’un joueur dont on connait la force d’implication dans un projet qui commence mal, c’est prendre le risque de le découvrir sous un nouveau jour.

Faire porter la responsabilité du conflit à Rabiot et profiter de l’occasion pour négocier son transfert avec le Milan AC ou tout autre club qui voudra l’acheter, c’est reconnaitre sans honte bue que la fin justifie les moyens.

Roberto De Zerbi, malgré son faux scandalisé, semble avoir réalisé les jours d’après combien il a lui aussi été roulé dans la farine. Sa volonté de concilier les positions et réhabiliter Adrien Rabiot marque sa rupture, au-delà des mots, avec la version justifiant les décisions plus que fortes du club. Sauf que ce rétropédalage de De Zerbi ne peut fonctionner puisque rester au club serait une grosse prison de risques pour Rabiot.

Après l’attitude de la direction de l’OM, Adrien Rabiot a justement encore à travers la gorge l’exagération de la situation par ses dirigeants. Les rapports entre les deux parties sont engagés sur une mauvaise base.

Son départ est la solution en ce qu’il permettrait à l’OM de percevoir de l’argent et d’économiser le mirifique salaire qu’il lui versait. Pour le joueur, c’est une occasion de poursuivre sa carrière dans un club capable de lui proposer un environnement plus sain.