Stade Rennais : Habib Beye tacle violemment les fans de Nice

Ce jeudi après-midi, Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais, a commenté les violences faites aux joueurs de l’OGC Nice par leurs supporters, dimanche soir, au retour de leur défaite à Lorient.

Habib Beye : « Je suis choqué »

L’OGC Nice est au centre de l’actualité dans le football français depuis le dimanche passé. Après leur défaite à Lorient (3-1), les joueurs de Franck Haise ont été pris à partie à leur retour dans la soirée par plusieurs centaines de supporters, qui les attendaient devant le centre d’entraînement de l’OGC Nice.

Les attaquants Terem Moffi et Jérémie Boga ont porté plainte contre X, comme leur club, alors qu’un troisième joueur, Jonathan Clauss, devrait lui aussi porter plainte. Sur le point de démissionner, l’entraîneur Franck Haise a finalement été convaincu par sa direction de rester. De passage en conférence de presse ce jeudi après-midi, Habib Beye a poussé un coup de gueule après ces incidents.

« Je suis choqué par l’image que nous donnons de notre football à travers ces actes-là, choqué parce que j’estime que c’est inacceptable de voir ce type de confrontation. Il va falloir vite qu’on se réveille, car ce qui se passe dans le football à travers ça, aujourd’hui on est sur des insultes, des crachats et peut-être des coups, mais le jour où on va aller plus loin que ça, on va faire quoi ?

On va se réveiller un matin et se dire : ah bah, il aurait fallu que. Ce n’est pas une problématique récente qui s’est juste passée à Nice, ça s’est passé ailleurs et je l’ai expliqué ici : on a un droit de spectacle, les supporters viennent voir un spectacle », a déclaré le technicien sénégalais Habib Beye.

Le capitaine du club rennais, Valentin Rongier, a aussi été interrogé sur le sujet en conférence de presse. « Je suis triste pour le football français parce que ça ne renvoie pas une bonne image. Je ne suis pas trop les réseaux sociaux ou les journaux, mais on n’a vu que ça depuis une semaine. Je comprends le mécontentement des supporters niçois, parce que les résultats actuels de leur équipe ne sont pas satisfaisants. J’ai connu ça à Marseille, ce n’est jamais facile de travailler dans ces ambiances », a indiqué le milieu de terrain de 30 ans.

