OL : Utrecht revient à la charge pour Rachid Ghezzal !

Le FC Utrecht tente de faire annuler sa défaite contre l’OL (0-1), en Ligue Europa, pour avoir aligné Rachid Ghezzal. L’affaire est portée devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) !

Ligue Europa : Affaire Ghezzal, Utrecht saisit le TAS, l’UEFA interpelé

Le FC Utrecht ne lâche pas l’affaire ! Elle avait déposé une plainte auprès de l’UEFA, en octobre, contre l’OL pour avoir fait jouer Rachid Ghezzal, lors de la première journée de la Ligue l’Europa. Mais l’instance du football européen n’a pas jugé nécessaire d’engager de procédure disciplinaire sur ce dossier. Parce que c’est bien elle qui avait d’abord qualifié le milieu offensif de Lyon pour prendre part à la compétition, avant de finalement retirer ce dernier de la liste.

N’ayant pas été satisfait de la réponse de l’UEFA, le club néerlandais a porté le dossier devant le TAS, comme le rapporte L’Équipe. Et cette instance, selon le communiqué du FC Utrecht, a fait savoir à l’UEFA qu’elle a « manqué à son devoir en ne déclenchant pas de procédure disciplinaire« . Par conséquent, le Tribunal a « ordonné donc à l’UEFA d’ouvrir une enquête disciplinaire formelle », d’après les information du club plaignant.

Ghezzal passeur décisif contre Utrecht, puis retiré de la Ligue Europa

Pour rappel, Rachid Ghezzal s’est engagé librement avec l’OL, le 5 septembre 2025, après la fermeture du mercato d’été. Le club rhodanien avait eu l’autorisation de l’UEFA pour sa participation à la coupe d’Europe.

Entré en jeu contre Utrecht, l’Algérien avait été l’auteur de la passe décisive sur le but de Tanner Tessmann. S’étant rendu compte de son erreur sur le délai d’enregistrement de la qualification du joueur Lyonnais, la faîtière l’a retiré de la compétition. Cependant, elle n’a pas jugé nécessaire de se sanctionner.

