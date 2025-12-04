LOSC-OM : Kylian Mbappé au cœur d’une annonce surprise

Avant le choc OM-LOSC de ce vendredi, Timothy Weah a fait une annonce surprenante impliquant Kylian Mbappé. Un discours suffisant pour enflammer les débats sur l’attractivité de la Ligue 1.

L’ombre de Kylian Mbappé plane sur la Ligue 1

La Ligue 1 est souvent éclipsée par la puissance financière d’autres grands championnats comme la Premier League. Elle regorge pourtant de futures stars du ballon rond. L’une des icônes sorties de ce vivier est sans conteste Kylian Mbappé. L’attaquant français a marqué de son empreinte le PSG avant rejoindre le Real Madrid en juillet 2024.

Depuis lors, le buteur de 26 ans brille sous les couleurs madrilènes. Son transfert vers ce géant du football confirme la capacité de la Ligue 1 à former des joueurs de classe mondiale. C’est du moins la confirmation faite par Timothy Weah. Le piston de l’OM était présent devant la presse ce jeudi. Et il a qualifié la Ligue 1 de « championnat avec le plus de talents au monde ».

L’international américain salue l’intensité du championnat français, son « vrai football » et l’ambiance électrique dans les stades comme le Vélodrome ou encore le Parc des princes. Timothy Weah est convaincu que la France est l’endroit où « tu crées les stars », citant en exemple Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, ou encore Paul Pogba.

LOSC-OM : Un rendez-vous particulier pour Timothy Weah

Outre ces déclarations élogieuses, l’actualité OM se focalise sur le prochain match contre le LOSC. Cette rencontre, prévu ce vendredi soir au stade Pierre-Mauroy, aura une saveur particulière pour Timothy Weah. Celui-ci retrouvera son ancien club.

Il a passé quatre saisons marquantes à Lille. Ce qui fait de ce déplacement un moment riche en émotions pour lui. Timothy Weah compte bien aider l’OM à remporter les trois points lors de ces retrouvailles. Ce succès permettrait à l’équipe de Roberto De Zerbi de se relancer dans la course au titre.

