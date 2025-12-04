Stade Rennais : Habib Beye lance un avertissement au PSG !

Après une remontée spectaculaire ces dernières semaines, le Stade Rennais se déplace sur le terrain du PSG le samedi soir pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. À deux jours de ce choc, Habib Beye, coach du SRFC, a lancé un avertissement aux Parisiens.

Habib Beye : « L’ambition de leur poser des problèmes »

Après avoir pris 13 points sur 15 lors des cinq derniers matches, le Stade Rennais affrontera le PSG, ce samedi à 21 heures. Ragaillardi par cette dynamique positive, Habib Beye ambitionne d’aller faire un coup au Parc des Princes dans deux jours.

« C’est une équipe qui n’aime pas perdre deux fois de suite, qui sort d’une défaite (0-1 contre l’AS Monaco) et va être conditionnée pour obtenir un résultat à domicile. Je sais aussi qu’on a beaucoup de force et de qualités. On marque beaucoup de buts, on a fait 13 points sur 15 et je pense qu’il était nécessaire qu’on ait cette série-là pour se déplacer au Parc des Princes avec beaucoup de confiance et l’ambition de leur poser des problèmes », a déclaré Habib Beye, qui est conscient de la difficulté à affronter l’équipe de Luis Enrique.

« Je pense que c’est très difficile de battre le PSG en étant pendant quatre-vingt-quinze minutes dans votre projet de jeu sans changer quoi que ce soit. Parce qu’ils maîtrisent tous les concepts de jeu », a ajouté le coach rennais. Selon Daniel Riolo, la baisse de régime du PSG n’est pas qu’une question de blessures : la tête pourrait peser autant que les jambes. Le Stade Rennais d’Habib Beye pourrait donc en profiter ce samedi au Parc des Princes.

