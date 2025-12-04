OM sous le choc : Un aveu sur Adrien Rabiot secoue Marseille

Le nom d’Adrien Rabiot continue d’animer l’actualité OM, même après son transfert à l’AC Milan. La récente confidence de Roberto De Zerbi à son égard enflamme les débats.

Mercato OM : L’étrange aveu de De Zerbi sur Adrien Rabiot

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a accordé ce jeudi une longue interview au journal italien Sport Italia. Au cours cet échange, Roberto De Zerbi a été interrogé sur deux de ses anciens joueurs évoluant en Serie A. Il est question de Luis Henrique et Adrien Rabiot.

Le premier a vite quitté l’OM cet été pour rejoindre l’Inter Milan. Sauf que ses débuts chez les Nerazzurri sont catastrophiques avec aucun but inscrit en 14 apparitions. Si bien que son départ est réclamé. De Zerbi estime que Luis Henrique a tout simplement « besoin de confiance » pour retrouver un meilleur niveau de jeu.

Le contraste est saisissant avec Adrien Rabiot. Le milieu de terrain rayonne sous les couleurs de l’AC Milan. « C’est un champion, un homme formidable et un professionnel exemplaire », a déclaré De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a même reconnu la difficulté de le remplacer au sein de son effectif.

Un joueur difficile à remplacer à l’Olympique de Marseille

« En tant que joueur, il est difficile à remplacer », a-t-il ajouté. Ces mots laissent entendre que le joueur de 30 ans manque d’une certaine manière à Roberto De Zerbi en dépit des tensions qui ont précédé son départ.

Rappelons qu’Adrien Rabiot a quitté le navire OM en toute fin de mercato. Sa bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire a accéléré le processus. La direction phocéenne l’a céder à l’AC Milan contre un chèque avoisinant les 7 millions d’euros, hors bonus.

