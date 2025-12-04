Mercato : Le PSG défie le Real et United pour un crack grec

Très attendu sur le prochain marché des transferts de l’hiver, le PSG se serait lancé dans la course pour la signature d’un crack turc. Explications.

La cellule de recrutement du PSG surveillerait un jeune prodige grec en vue de la prochaine saison. Luis Campos serait notamment intéressé par le profil de Christos Mouzakitis. Milieu de terrain de 18 ans, ce dernier appartient actuellement à l’Olympiakos Le Pirée. Promis à un bel avenir, le jeune homme compte déjà sept sélections avec l’équipe nationale de Grèce.

Outre le PSG, l’AC Milan, Brighton, Naples, Manchester United et le Real Madrid suivraient également le natif d’Athènes. Cette saison, Christos Mouzakitis a délivré deux passes décisives en seize apparitions toutes compétitions confondues. Deux cadors seraient même passés aux choses concrètes dans ce dossier, selon les révélations de Sport Time Greece.

Manchester United recalé pour Christos Mouzakitis, le Real observe

En effet, d’après les informations livrées ces dernières heures par le Daily Mail, Manchester United aurait envoyé des émissaires pour superviser Christos Mouzakitis lors du match contre le Real Madrid en Ligue des Champions, la semaine dernière (défaite 4-3). L’adolescent a disputé l’intégralité des 90 minutes et a impressionné, avec deux tirs, deux dribbles réussis, deux tacles et un taux de passes réussies de 84 %.

L’Olympiakos valoriserait son joueur à 40 millions d’euros, affichant une position ferme avant même l’entame des négociations. De son côté, le Real Madrid envisagerait une première offre avoisinant les 30 millions d’euros. Son profil correspond parfaitement à la recherche de jeunes milieux de terrain menée par la Casa Blanca.

Les discussions devraient se poursuivre alors que les deux clubs évaluent l’écart entre la valorisation et l’offre proposée. Les Merengues considèrent ce transfert comme un investissement d’avenir prometteur. Pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a pas encore formulé la moindre offre dans cette affaire. À suivre…

