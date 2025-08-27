Mercato PSG : Le Paris SG accélère pour un transfert

Le PSG semble déterminé à poursuivre son dégraissage estival avec une nouvelle cible en ligne de mire. Carlos Soler pourrait être le prochain à quitter le club dans les prochains jours.

Mercato PSG : Carlos Soler, un départ imminent

Prêté la saison dernière à West Ham, Carlos Soler a laissé une impression positive avec 31 apparitions en Premier League. Malgré ses performances, l’Espagnol ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique, et son départ apparaît de plus en plus inévitable.

Lire aussi : Mercato PSG : Direction l’Espagne pour Carlos Soler ?

Longtemps annoncé proche de Villarreal, le milieu de terrain pourrait finalement rejoindre la Real Sociedad. Le club basque, touché par le départ de Mikel Merino et Martin Zubimendi vers Arsenal, cherche à renforcer son milieu. Selon MARCA, une offre pourrait rapidement être déposée, sous forme de prêt ou de transfert définitif si le PSG se montre raisonnable sur le prix.

Un dégraissage efficace pour le Paris SG

Avec la vente de Milan Skriniar et Nordi Mukiele, ainsi que le départ imminent d’Arnau Tenas, le PSG a déjà récupéré près de 25M€. Renato Sanches a également trouvé refuge au Panathinaïkos sous forme de prêt, preuve que le club gère son effectif avec méthode et ambition.

À voir

Mercato FC Nantes : Rebondissement pour l’avenir de Mostafa Mohamed

Lire aussi : Mercato PSG : Carlos Soler a choisi sa prochaine destination

La confirmation du transfert de Carlos Soler serait un nouvel indicateur de ce mercato maîtrisé. Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Gianluigi Donnarumma restent à gérer, mais le Paris SG pourrait bien réussir l’exploit de vider son loft estival, tout en se donnant les moyens de renforcer ses ambitions pour la saison.