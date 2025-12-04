Mercato : Ayyoub Bouaddi arrive au PSG, les détails du deal

Déterminé à franciser davantage son effectif, le PSG avance en coulisses sur la piste menant à Ayyoub Bouaddi. Susceptible de quitter le LOSC cet hiver, le milieu central de 18 ans se rapproche bien du club de la capitale.

Mercato : Ayyoub Bouaddi au PSG jusqu’en 2031

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le LOSC Lille, Ayyoub Bouaddi pourrait voir son avenir basculer lors du prochain mercato hivernal. Révélation de cette saison, le jeune milieu de terrain intéresse plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester United. Mais selon les informations de PSG Inside Actus, l’international espoir français se verrait bien au PSG.

Lisez aussi : Mercato : C’est confirmé, Ayyoub Bouaddi arrive au Paris SG

Le Paris SG lui proposerait un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2031, avec à la clé une hausse salariale de 30%. Pour convaincre Olivier Létang et les dirigeants lillois de le céder, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos envisageraient de prêter Ayyoub Bouaddi aux Dogues jusqu’à la fin de saison. Toujours selon la même source spécialisée, les pensionnaires du Domaine Luchin seraient ouverts à discuter et une réunion pourrait avoir lieu prochainement afin de faire avancer le dossier. « Paris le veut », assure le compte Twitter, qui évoque également le montant de l’opération.

Ayyoub Bouaddi, c’est au moins 40M€

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, mais le Paris Saint-Germain accélère déjà sur le dossier Ayyoub Bouaddi. En interne, ce dossier illustre aussi une tendance. Le Paris SG continue de muscler son recrutement local, en ciblant des profils jeunes, formés en France ou déjà acclimatés à la Ligue 1. Pour laisser partir son numéro 32, l’actuel 4e du championnat français souhaite obtenir au moins 40 millions d’euros.

À voir

Mercato AS Monaco : Une offre tombe pour Lamine Camara

Une somme élevée pour un joueur encore en phase de construction, mais cohérente avec son potentiel et la durée de son contrat. Ce montage permettrait aussi à Bouaddi de grandir sans rupture brutale. Il resterait dans son environnement, conserverait ses repères, tout en préparant son arrivée à Paris dans un cadre plus stable. De son côté, le PSG s’offrirait un coup d’avance sur ses rivaux nationaux et européens.

Lisez aussi : MERCATO : Ayyoub Bouaddi au PSG pour 40M€ cet hiver ?

« Ça se confirme de plus en plus pour Ayyoub Bouaddi. Paris à fait de lui, le profil prioritaire à ce poste. Mais tout indique que le PSG pourrait le prêter cet hiver au LOSC en cas d’achat. Divers médias commencent à en parler », indique PSG Inside Actus. Le natif de Senlis pourrait donc passer sous pavillon parisien dès cet hiver, mais pourrait terminer la saison sous les ordres de Paulo Fonseca avant de rejoindre le collectif de Luis Enrique l’été prochain.

Lire aussi sur Ayyoub Bouaddi

Coup de tonnerre au LOSC : Ayyoub Bouaddi veut signer au PSG

À voir

Mercato : L’ASSE négocie avec un défenseur prometteur

Mercato LOSC : Une offre tombe pour Ayyoub Bouaddi

Mercato LOSC : Ayyoub Bouaddi à Arsenal cet hiver ? C’est chaud !