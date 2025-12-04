ASSE : Annonce officielle pour le match contre le SC Bastia

L’ASSE a réagi la sanction de la Commission de Discipline de la LFP, relative à la fermeture du Kop Nord lors de la rencontre avec le SC Bastia au stade Geoffroy-Guichard, le 13 décembre prochain.

ASSE : Suspension du Kop Nord, nouvelle information billetterie

L’ASSE sera privée du soutien des supporters de Kop Nord lors du match contre le SC Bastia, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 2, juste avant la trêve hivernale. Et pour cause, la tribune basse Charles-Paret (Kop Nord) est fermée pour deux matchs fermes, dont un par révocation du sursis. La sanction a été prononcée, mercredi, par la Ligue de Football Professionnel.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne sont sanctionnés pour avoir fait usage d’engins pyrotechniques et pour expressions orales constatées lors du match ASSE – Nancy (2-1) de samedi dernier. Ce jeudi, le club ligérien a réagi à travers un communiqué officiel pour informer ses supporters des nouvelles dispositions de la billetterie.

« Compte tenu de l’incapacité pour ses abonnés d’assister à ces matchs dans leur tribune d’abonnement, l’AS Saint-Etienne va délivrer un avoir non-cessible d’une valeur de 1/17e de leur abonnement pour chaque rencontre de championnat suspendue. L’avoir en lien avec la rencontre ASSE – Bastia sera disponible dès ce jeudi après-midi sur la billetterie officielle en ligne et dans le compte personnel de chaque supporter impacté. Le second avoir en lien avec la rencontre suivante sera quant à lui délivré ultérieurement », a indiqué le club stéphanois.

Selon la précision de la Direction de l’AS Saint-Etienne, « ces avoirs seront valables jusqu’au 31 mars 2026, et ils pourront être utilisés pour l’achat de tous les produits commercialisés sur la billetterie en ligne et ne pourront pas être remboursés ».

