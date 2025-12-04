OL Mercato : Un renfort arrive dans l’équipe de Fonseca

L’OL devrait enregistrer l’arrivée d’un renfort cet hiver. Il vient pour renforcer le staff de Paulo Fonseca à la suite du départ de Damien Della-Santa, en novembre.

Mercato : Adrien Tarascon va renforcer le staff technique de l’OL

En attendant le passage de la Direction de l’OL devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la DNCG, jeudi prochain, un nouveau technicien va rejoindre l’encadrement technique de Paulo Fonseca. Selon les informations de L’Equipe, Adrien Tarascon va retrouver l’entraîneur portugais avec qui il avait déjà travaillé au LOSC, entre 2022 et 2024.

Le quotidien sportif annonce son arrivée dans les prochaines semaines pour intégrer le staff de l’Olympique Lyonnais en tant que coach adjoint. La source précise cependant que le technicien de 34 ans est spécialisé dans le développement des joueurs. C’est donc cette fonction qu’il devrait occuper à Lyon d’après le journal.

