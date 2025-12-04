Mercato AS Monaco : Une offre tombe pour Lamine Camara

Le jeune milieu de terrain de l’AS Monaco, Lamine Camara est sur la short-list d’un cador anglais en vue du prochain mercato hivernal. Les dirigeants monégasques ne veulent pas céder leur pépite.

Mercato AS Monaco : Lamine Camara vers la Premier League ?

L’AS Monaco risque de perdre le meneur de jeu sénégalais, Lamine Camara cet hiver. Newcastle, qui le suit de près, veut le déloger pour renforcer son entrejeu. Et l’intérêt devient sérieux. Les prestations du milieu sénégalais attirent. The Athletic indique que les Mapgies ont placé Camara sur la liste de leur priorité pour le mercato d’hiver.

Le club anglais apprécie son profil. Ils sont prêts à casser leur tirelire pour s’offrir le joueur. Mais les Monégasques ne sont pas vendeurs. Le jeune crack entre pleinement dans les plans de la direction de l’ASM et du nouvel entraîneur, Sébastien Pocognoli. Pas question de le laisser partir cet hiver. Cette saison, il a déjà délivré trois passes décisives en sept matchs de Ligue 1.

Lamine Camara, arrivé sur le Rocher en juillet 2024 pour 10 millions d’euros, a pris de la valeur. Transfermarkt l’estime désormais à 30 millions. Une progression fulgurante, qui pousse Newcastle à accélérer. Mais l’affaire s’annonce compliquée pour cette formation de Premier League.

