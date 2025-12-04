Mercato PSG : Luis Campos traque un crack guinéen !

Les dirigeants du PSG dégotent un défenseur en Premier League en vue du prochain mercato hivernal. Les Anglais ont fixé le tarif pour leur pépite.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un ancien crack du LOSC

La direction du PSG attend l’ouverture du mercato hivernal pour renforcer l’équipe dirigée par Luis Enrique. Les blessures de certains cadres ne permettent pas au club de la capitale de broyer ses adversaires cette saison. Le tacticien parisien demande donc de renforts. Le PSG regarde vers l’Angleterre. Là-bas, une pépite attise ses convoitises. Selon Fichajes, il s’agit de Bafodé Diakité.

Le joueur de 24 ans évolue à Bournemouth, où il est arrivé l’été dernier après avoir quitté Lille pour 35 millions d’euros. Il y est sous contrat jusqu’en 2030. Cette saison, il a déjà joué 12 matchs avec son club et a été solide. Ses performances ont suscité l’intérêt de l’ogre parisien. Le Paris SG envisage de passer à l’attaque cet hiver. Mais ce ne sera pas une mince affaire. Les pensionnaires du Parc des Princes vont casser leur tirelire avant de frapper ce joli coup.

Bournemouth ne le laissera pas filer facilement. Sans grosse offre, aucune porte ne s’ouvrira cet hiver. Le club anglais aurait fixé sa valeur autour de 70 millions d’euros. Outre le prix, la concurrence est rude. Liverpool, qui cherche un successeur à Ibrahima Konaté, suivrait également l’ancien Toulousain.

