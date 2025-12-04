Mercato : L’ASSE négocie avec un défenseur prometteur

L’ASSE serait passée à l’offensive sur une piste menant vers un jeune défenseur repéré en Suède pendant le mercato d’été dernier. Des négocitaions seraient entamées.

Mercato : L’ASSE fonce sur Moutaz Neffati d’IF Norrköping

L’intérêt de l’ASSE pour Moutaz Neffati, arrière latéral droit d’IF Norrköping en Suède, avait été révélé en août dernier. Quatre mois plus tard, Africafoot annonce des négociations entre la Direction stéphanoise et le clan du défenseur tunisien. L’intention de Kilmer Sports Ventures ne serait pas de négocier son transfert cet hiver, mais plutôt de préparer son arrivée prochaine dans le Forez.

Le contrat de joueur de 21 ans prend fin en décembre 2026. L’AS Saint-Etienne semble se préparer donc à l’accueillir librement, dans le cadre de son projet à long terme. En tout cas, Eirik Horneland n’a pas besoin d’arrière droit en ce moment. Il en possède quatre dans son effectif actuelle : Dennis Appiah et Yvann Maçon, en plus des recrues estivales que sont Joao Ferreira et Strahinja Stojkovic.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos traque un crack guinéen !

Lisez aussi : OGC Nice – ASSE : La grosse décision qui fait les affaires de Sainté

Notons que Moutaz Neffati a été formé dans son club actuel en Suède. Entre avril et juillet 2024, il avait été prêté au KR Reykjavík en Islande. Lors de la saison qui vient de s’achever en Suède, il a pris part à 33 matchs, toutes compétitions confondues, pour un but inscrit et 4 passes décisives délivrées.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne !

Mercato ASSE : KSV à l’affût d’un jackpot en Autriche

À voir

Mercato AS Monaco : Une offre tombe pour Lamine Camara

ASSE : Excellente nouvelle pour Horneland durant la CAN