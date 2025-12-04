Mercato : L’OM en feu, la piste d’une superstar confirmée

L’OM vise très haut sur le mercato. Son directeur sportif Medhi Benatia l’a confirmé, avec une tentative de recruter une star mondiale cet été.

Mercato OM : Benatia confirme une approche pour Kevin De Bruyne

L’OM est régulièrement associé à des noms retentissants lors des mercatos. Des champions du monde comme N’Golo Kanté ou Antoine Griezmann sont fréquemment cités à Marseille. Cela confirme les grandes ambitionnes phocéennes. Le club phocéen était même à un pas de signer une superstar cet été.

Il est question de Kevin De Bruyne. Le meneur de jeu belge était à cette période libre de tout contrat. Manchester City ayant refusé de renouveler son bail. Sa situation contractuelle avait rapidement alerté les responsables de l’OM. Medhi Benatia et son équipe estimait que son profil correspondait parfaitement aux demandes de Roberto De Zerbi.

À voir

Mercato : L’ASSE négocie avec un défenseur prometteur

Lire aussi : Mercato : Cible de l’OM, De Bruyne achète une maison !

Des discussions ont vite été engagées en vue de convaincre Kevin De Bruyne. Le directeur sportif marseillais à lui confirmé cette approche. « J’ai essayé de recruter De Bruyne, mais c’était déjà bien avancé avec le Napoli », a confirmé Medhi Benatia sur RMC Sport.

Wesley Fofana était également visé

Cette déclaration met en exergue l’audace de l’OM sur le mercato. Même si De Bruyne a finalement rejoint Naples, cette tentative prouve que les Olympiens n’hésite plus à s’attaquer à des superstars. D’ailleurs, Mehdi Benatia annonce avoir exploré une autre piste prestigieuse.

Wesley Fofana était visé. Le défenseur central de Chelsea est originaire de Marseille et n’a jamais caché son affection pour l’OM. Le directeur sportif voyait dans ce contexte une opportunité en or. « Je me suis dit qu’il avait eu plusieurs blessures et avec le contexte marseillais ça pourrait coller ». Cette approche n’a pas abouti non plus.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Un crack à 6M€ dit non à Marseille

À voir

Mercato : Ayyoub Bouaddi arrive au PSG, les détails du deal

Mercato : Marseille tremble, l’Inter lui réserve un sale coup !

Mercato : Marseille répond sèchement à la Juventus pour Hojbjerg