Mercato PSG : Un nouveau prétendant débarque pour Soler !

Une nouvelle offre arrive pour le milieu de terrain du PSG, Carlos Soler. Cet indésirable du Paris SG est pisté en Espagne.

Mercato PSG : Carlos Soler vers la Liga ?

Carlos Soler pourrait quitter le PSG avant la fin du mercato estival. Son avenir reste incertain et plusieurs pistes se dessinent. Selon le journaliste Matteo Moretto, l’Espagnol pourrait rebondir en Liga, mais Villarreal ne serait pas sur les rangs. Une autre option semble se préciser.

La Real Sociedad, club réputé de la Liga, entrerait dans la danse. D’après Moretto, les discussions avec le PSG auraient débuté pour tenter de recruter le milieu de terrain. Les deux parties envisageraient un accord dans les prochains jours. À ce stade, la Real Sociedad souhaiterait obtenir Carlos Soler en prêt, toujours selon le journaliste.

Le club basque, motivé par le profil du joueur, pourrait ainsi renforcer son milieu de terrain sans engager un transfert définitif immédiat. Pour le PSG, cette solution offrirait un allégement de son effectif tout en préservant la valeur de son joueur. Carlos Soler pourrait donc avoir plus de temps de jeu et montrer encore qu’il a la force dans les jambes.