Mercato PSG : Une grosse signature bientôt bouclée !

Le PSG s’apprête à boucler un nouveau dossier urgent sur ce mercato estival, qui aborde son dernier virage. Fabian Ruiz, pilier discret mais indispensable, devrait prolonger son aventure parisienne et rassurer les supporters.

Mercato PSG : Fabian Ruiz, une signature de poids annoncée au Paris SG

Le PSG semble vouloir sceller rapidement l’avenir de l’un de ses joueurs clés. Fabian Ruiz, arrivé en 2022 en provenance de Naples, a connu des débuts difficiles, critiqué pour son jeu trop effacé. Pourtant, son rôle stratégique dans le milieu parisien reste indéniable, et la direction souhaite désormais sécuriser cette pièce maîtresse.

Cette possible prolongation envoie un signal fort aux fans et aux concurrents européens : Paris compte conserver l’ossature de son équipe et viser haut en Ligue des Champions. Une décision qui pourrait également stabiliser le mercato estival, en donnant confiance à d’autres joueurs à prolonger ou à s’engager avec le club.

Ruiz s’épanouit sous les ordres de Luis Enrique

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, Fabian Ruiz a métamorphosé son image et son jeu. L’entraîneur espagnol a su tirer le meilleur du milieu, lui redonnant confiance et liberté pour peser sur les matchs sans nécessairement être sous les projecteurs. Sa régularité et ses interventions décisives, notamment contre Arsenal, ont convaincu même les supporters les plus sceptiques.

Le joueur de 29 ans est désormais un rouage central dans le dispositif parisien. Luis Enrique loue sa capacité à influencer le jeu discrètement mais efficacement, et le club souhaite prolonger cette réussite sur plusieurs saisons. Cette signature pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère de stabilité et de succès pour le PSG.