Mercato ASSE : Gazidis boucle une importante signature

L’ASSE a renouvelé sa signature avec Casino, partenaire historique du club depuis sa création, pour la saison 2025-2026.

Mercato : Casino poursuit l’aventure avec l’ASSE

L’ASSE et Casino poursuivre leur aventure ensemble. Le club et le groupe prolongent le partenariat qui les unit depuis plus de 92 ans. Pour la nouvelle saison, démarrée le 9 août dernier, il y a une nouveauté majeure : Casino revient sur la face avant du maillot des Verts, dans sa version dite ‘’pré-game’’, porté à l’échauffement avant chaque match par les équipes professionnelles masculine et féminine, selon la précision du club stéphanois.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne pourront se procurer le maillot décliné en deux versions, ce samedi à l’occasion de la réception de Grenoble Foot. Mais il sera disponible en quantités limitées, à la Boutique des Verts.

Gazidis : « Nous nous félicitons du retour de Casino »

Ivan Gazidis, président de l’ASSE, se réjouit de la longévité du partenariat avec Casino. « Nous nous félicitons du retour de Casino sur un maillot de l’équipe première de l’ASSE et de la prolongation de son engagement aux côtés de notre équipe féminine. Nos histoires respectives sont entremêlées depuis la création du club et nous partageons l’ambition de rendre fiers les Stéphanois en faisant grandir et rayonner notre territoire. Nous sommes heureux d’avancer ensemble sur la voie d’un retour au premier plan », a-t-il déclaré.

Palazzi : « Ce partenariat est une histoire de passion partagée et de territoire »

Philippe Palazzi, Directeur général du groupe Casino, est également heureux de poursuivre l’aventure avec l’AS Saint-Etienne : « C’est avec joie et une profonde fierté que nous renouvelons ce partenariat unique dans l’histoire du football français, symbole d’un engagement sincère et durable. Le nouveau maillot pré-game et le renforcement du soutien aux Féminines traduisent parfaitement cette fidélité mutuelle, et incarnent une collaboration qui va bien au-delà du terrain, puisant ses racines dans des valeurs communes. Ce partenariat, c’est bien plus qu’un logo sur un maillot. C’est une histoire de passion partagée et de territoire. Et cette histoire continue. »