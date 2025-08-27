Mercato Stade Rennais : La réponse cash de l’ASSE pour cette piste

À l’ASSE, à six jours de la clôture du mercato estival, le dossier Lucas Stassin continue d’agiter la Ligue 1 et la Ligue 2. Saint-Étienne affiche une fermeté sans équivoque, tandis que le Stade Rennais insiste pour recruter l’attaquant belge.

Mercato Stade Rennais : Stassin, priorité pour le SRFC

Le Stade Rennais a placé Lucas Stassin en tête de ses priorités offensives. Selon Ouest-France et Foot Mercato, le club breton, lourdement défait 4-0 face à Lorient ce week-end, cherche un renfort pour combler le départ d’Arnaud Kalimuendo vers la Premier League. La pointe de l’attaque rennaise reste orpheline, et le Belge de l’ASSE apparaît comme une option crédible et accessible.

Lire aussi : ASSE Mercato : Un club de L1 fait le forcing pour Stassin

Pour Rennes, la fenêtre de transfert se réduit et chaque mouvement devient crucial. Les dirigeants bretons multiplient les approches et souhaitent conclure rapidement. Mais l’affaire s’annonce déjà complexe : malgré un intérêt prononcé, d’autres obstacles pourraient ralentir la transaction.

Lucas Stassin, l’ASSE ferme la porte

Du côté de Saint-Étienne, le message est clair. Après la victoire face à Boulogne-sur-Mer, Lucas Stassin a déclaré sur beIN Sport : « Aujourd’hui, je suis encore à Saint-Etienne, on verra dans le futur, je donne tout pour l’instant ». Une prudence qui reflète la position officielle du club. L’ASSE, loin de vouloir céder son attaquant, a rappelé que le joueur n’est pas à vendre.

À voir

Mercato PSG : Une grosse signature bientôt bouclée !

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais déniche un super crack !

Cette fermeté risque de compliquer le dossier pour Rennes, déjà confronté à des refus de la part du SCO d’Angers et aux volte-face inattendues de Conrad Harder, initialement ciblé pour renforcer l’attaque bretonne. Avec le mercato qui ferme dans moins d’une semaine, l’heure tourne et la tension monte entre les clubs.