Mercato : Le PSG se sépare d’un joueur, annonce imminente !

En cette fin de mercato agitée, le PSG continue de dégraisser son effectif. Après Gianluigi Donnarumma, c’est Arnau Tenas qui quitte le navire. Le portier espagnol est arrivé à Villarreal.

Mercato PSG : Arnau Tenas file à Villarreal, ses premiers mots

La fin du mercato du Paris Saint-Germain est très mouvementée. A défaut d’accueillir de nouvelles recrues, le club de la capitale poursuit son opération dégraissage. Sachant que Gianluigi Donnaruma est proche de signer à Manchester City, un autre gardien du PSG vient lui-aussi de quitter le navire.

Il est question d’Arnau Tenas. Le portier espagnol n’est jamais parvenu à se faire une place dans le onze de départ du PSG. Les arrivées de Lucas Chevalier et Renato Marin ont même scellé son sort dans les rangs parisiens. Le joueur de 24 ans a fini par comprend qu’il était temps pour lui de s’en aller. Il a d’ailleurs fait le choix de rejoindre Villarreal.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent Arnau Tenas atterrir à Valence ce mercredi matin, prêt à passer sa visite médicale. Le gardien espagnol signera son nouveau contrat avec le Sous-marin jaune une fois cette étape validée. « Nous allons passer un très bon moment », a-t-il promis à El Chiringuito TV. L’officialisation de son transfert est imminente. La direction du PSG devrait percevoir environ 6 millions d’euros en contrepartie.