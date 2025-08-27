Mercato PSG : Accord total, un milieu file en Espagne !

Le PSG est visiblement en mode dégraissage en cette fin de mercato. Après Arnau Tenas, c’est autour du milieu de terrain Carlos Soler de quitter le navire pour un retour en Espagne.

Mercato : Carlos Soler s’en va, le PSG d’accord avec la Real Sociedad

À défaut d’accueillir de nouvelles recrues, le Paris Saint-Germain s’emploie à réduire son effectif. Plusieurs joueurs sont ainsi proches de la sortie. Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Renato Sanches figure dans cette catégorie. Et si Arnau Tenas est arrivé à Villarreal ce mercredi, un autre indésirable qui aussi le PSG.

Il est question Carlos Soler, prêt à retourner en Espagne. La Real Sociedad s’est lancé aux trousses du milieu de terrain de 28 ans. Et les discussions sont fructueuses puisque les trois parties se sont rapprochées grandement ces dernières. Le milieu de terrain a donné son accord au club basque. Restait plus qu’aux deux formations de s’accorder, c’est désormais chose faite !

Marca le confirme, le PSG et la Real Sociedad se sont entendus pour le transfert de Carlos Soler ! Cet accord porte sur un prêt avec option d’achat, où la Real Sociedad prendra en charge la majeure partie de son salaire. L’ancien joueur de Valence s’apprête donc à revenir en Liga, un championnat qu’il connait très bien. Sa visite médicale est prévue ce jeudi au pays basque.