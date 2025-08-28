Mercato PSG : Divorce irréversible annoncé au Paris SG !

Le PSG vit ses dernières heures de mercato sous haute tension. Gianluigi Donnarumma, pourtant longtemps considéré comme l’avenir du club, est désormais poussé vers la sortie par Luis Enrique. La presse espagnole annonce un divorce total, sans retour possible.

Mercato PSG : Donnarumma et le Paris SG, une histoire qui tourne court

Ce qui devait être une idylle s’achève dans la froideur. Arrivé en 2021 auréolé de son titre de champion d’Europe, Gianluigi Donnarumma n’entre plus dans les plans du technicien espagnol. À 26 ans, le portier italien est prié de se trouver un point de chute alors que Lucas Chevalier, fraîchement arrivé, a pris le relais dans la cage parisienne.

La presse espagnole parle déjà d’un « divorce inévitable ». Les dirigeants parisiens, eux, cherchent désespérément une porte de sortie avant le 31 août. Mais le temps presse et la valeur du joueur, sous contrat jusqu’en 2026, complique les négociations.

Manchester City temporise, Paris s’impatiente

Manchester City a bien manifesté un intérêt, mais les Sky Blues ne semblent pas pressés de conclure. Le départ d’Ederson, condition préalable à l’arrivée de Donnarumma, bloque pour l’instant toute avancée. City pourrait même repousser l’opération à janvier prochain, laissant le PSG avec un gardien indésirable sur les bras.

Et la sentence est tombée : même s’il restait, Donnarumma ne serait pas réintégré. Luis Enrique a tranché, préférant miser sur la jeunesse et la stabilité. Vendredi dernier, après la victoire face à Angers, le portier italien a fait ses adieux au Parc. Un signe qui ne trompe pas : le rideau est tombé, et Paris ne reviendra pas en arrière.