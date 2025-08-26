PSG : Le prochain gros transfert après Donnarumma se précise

Après Gianluigi Donnarumma, qui a déjà un accord avec Manchester City pour un transfert autour de 40 millions d’euros, un autre grand nom pourrait également quitter les rangs du PSG dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Explications.

Mercato : Un symbole du PSG poussé vers la sortie

Sauf retournement de situation, Presnel Kimpembe quittera le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. À 30 ans, le défenseur central français aborde un virage décisif de sa carrière : retrouver du temps de jeu, loin de son club formateur, et prouver que son histoire avec le football n’est pas encore terminée.

Miné par les blessures ces dernières années, notamment une rupture du talon d’Achille contractée en 2023, le Champion du Monde 2018 n’entre pas dans les plans de Luis Enrique cette saison et a été prié de se trouver un nouveau point de chute.

Ces dernières heures, le compte spécialisé PSG Inside Actus rapporte notamment que « pour Kimpembe, qui a prolongé en 2023 jusqu’en 2026 malgré sa blessure, la séparation devrait se faire sans heurts. Paris veut solder ce chapitre avec élégance, en remerciant l’un de ses plus fidèles représentants. » Et si Gianluigi Donnarumma se dirige tout droit vers la Premier League, le « Général Kim », lui, devrait quitter l’Europe.

Presnel Kimpembe en route pour le Qatar ?

En effet, selon les informations relayées par le quotidien Le Parisien, Presnel Kimpembe devrait s’engager avec un club du Qatar d’ici la clôture du mercato local, le 16 septembre prochain. Les discussions devraient s’accélérer dans les jours à venir afin de finaliser le départ du vice-capitaine du Paris SG. Une tendance confirmée par PSG Inside Actus.

Presnel Kimpembe, sa future destination se précise 👀 https://t.co/MwGvXICEMF — Sports.fr (@sports_fr) August 26, 2025

« Plusieurs destinations sont étudiées. En Europe, l’intérêt de clubs de standing – Milan, Atlético ou encore Chelsea – a bien existé, mais son état physique soulève des doutes. Le marché qatari apparaît donc comme la piste la plus crédible à ce jour.

Les relations étroites entre le PSG et l’émirat faciliteraient un transfert respectueux, garantissant au joueur un cadre favorable pour relancer sa carrière », rapporte le portail dédié au club de Nasser Al-Khelaïfi. À un an de la fin de son contrat, Kimpembe est évalué à 5 millions d’euros sur Transfermarkt.